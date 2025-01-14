Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
ГоловнаСвіт

У Словаччині назвали "неможливою" поїздку Фіцо до України на запрошення Зеленського

А у Москву словацькі політики вже прибули. 

У Словаччині назвали "неможливою" поїздку Фіцо до України на запрошення Зеленського
Газопровідна станція
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде на запрошення українського президента Володимира Зеленського до України цієї п'ятниці. Про це під час перебування в Росії сказав віцеспікер Тібор Гашпар, пише "Європейська правда" з посиланням на інформацію прокремлівського агентства. 

Гашпар назвав візит Фіцо до Києва неможливим. Він сказав, що "думає, що цього не буде".

"Учора голова уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати в п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", – сказав він.

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після припинення Україною транзиту російського газу неодноразово виступав зі звинуваченнями на адресу Києва. Нещодавно він опублікував відкритий лист до президента Зеленського з проханням провести зустріч щодо владнання питання газопостачання. Зеленський на це відповів, що якщо Фіцо хоче, то хай їде до Києва. 

Однак поки що словацькі політики відвідували для обговорення газових питань лише Росію.

Словаччина, які і інші країни, заздалегідь була попереджена про зупинку транзиту російського газу. Лише вона та Угорщина серед країн ЄС виступили зі звинуваченнями України. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies