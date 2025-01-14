У Словаччині назвали "неможливою" поїздку Фіцо до України на запрошення Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде на запрошення українського президента Володимира Зеленського до України цієї п'ятниці. Про це під час перебування в Росії сказав віцеспікер Тібор Гашпар, пише "Європейська правда" з посиланням на інформацію прокремлівського агентства.

Гашпар назвав візит Фіцо до Києва неможливим. Він сказав, що "думає, що цього не буде".

"Учора голова уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати в п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", – сказав він.

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після припинення Україною транзиту російського газу неодноразово виступав зі звинуваченнями на адресу Києва. Нещодавно він опублікував відкритий лист до президента Зеленського з проханням провести зустріч щодо владнання питання газопостачання. Зеленський на це відповів, що якщо Фіцо хоче, то хай їде до Києва.

Однак поки що словацькі політики відвідували для обговорення газових питань лише Росію.

Словаччина, які і інші країни, заздалегідь була попереджена про зупинку транзиту російського газу. Лише вона та Угорщина серед країн ЄС виступили зі звинуваченнями України.