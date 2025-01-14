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Україна продовжить модернізацію пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою, - Шмигаль

Тривають переговори про спільний митний і прикордонний контроль.

Україна продовжить модернізацію пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою, - Шмигаль
Фото: ОПУ

Україна у 2025 році продовжить модернізацію пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року було схвалено Стратегію з розвитку прикордонної інфраструктури з ЄС і Молдовою до 2030 року. Вона передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше 6 нових", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, наразі тривають переговори про спільний митний і прикордонний контроль на кордоні з ЄС.

"Очікуємо перші результати вже цього року. Зараз Єврокомісія оцінює нашу потенційну угоду з Польщею. Після узгодження технічних питань, зможемо використовувати цю напрацьовану модель для інших наших сусідів-членів ЄС", - пояснив глава уряду.

За словами Шмигаля, Україна також буде покращувати систему черг на прикордонних переходах у 2025 році. 

"За понад 2 роки маємо майже 1,6 млн перетинів кордону за допомогою цієї системи. Щодня тисячі вантажівок та автобусів користуються системою, що зменшує час їхнього перебування на кордоні... Наша мета - зробити перетин кордону для громадян і бізнесу максимально швидким і зручним", - зазначив прем'єр.

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