На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
“За 13 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Часовому Яру. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 січня.
Покровський район. У Покровську зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 багатоповерхівки; у Родинському пошкоджено 2 багатоповерхівки.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків. У Часовоярській громаді загинули 2 людини, пошкоджені 11 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.
Зазначимо, цієї ночі Сили ППО збили 58 російських "шахедів" із 80. Збиті ворожі дрони завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині.