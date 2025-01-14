На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 9 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 13 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Часовому Яру. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 січня.

Покровський район. У Покровську зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 багатоповерхівки; у Родинському пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків. У Часовоярській громаді загинули 2 людини, пошкоджені 11 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Зазначимо, цієї ночі Сили ППО збили 58 російських "шахедів" із 80. Збиті ворожі дрони завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині.