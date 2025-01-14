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Сили ППО збили 58 російських "шахедів" із 80

Збиті ворожі дрони завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. 

Сили ППО збили 58 російських "шахедів" із 80
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 14 січня Росія атакувала Україні 80 ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. 21 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. 

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян. 

Попередньо, обійшлося без жертв, постраждалим надається допомога. 

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