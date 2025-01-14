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Нацспротив: росіяни нагородили пропагандистів з тимчасово окупованих територій України

Окупанти відзначили пропагандистів з ТОТ Луганської та Донецької областей.

Нацспротив: росіяни нагородили пропагандистів з тимчасово окупованих територій України
Росіяни нагородили пропагандистів з тимчасово окупованих територій України
Фото: Центр нацспротиву

З нагоди святкування в РФ так званого “дня пєчаті” Кремль зібрав провідних пропагандистів, щоб відзначити їх віру службу ідеології руского міра. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

При цьому особливу увагу загарбники приділили колаборантам з тимчасово окупованих територій України.

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Зокрема, окупанти відзначили “гендиректора” телекомпанії “Юніон”, яка працює на ТОТ Донецької області, Володимира Ємельянова, та її головного редактора Вікторію Мельникову.

На території тимчасово окупованої Луганщини відзначили “головного редактора” газети “Республіка” Олександра Бальваса та його “колегу” Світлану Юрову.

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