Генштаб: ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою

На Покровському напрямку відбулось 74 боєзіткнення, ще 11 - на Курському.

Станом на 22:00 13 січня відбулося 155 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала 41 авіаудару, скинувши при цьому 62 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 684 дрони-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Два рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни. До цього часу точаться два боєзіткнення.

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Одинадцять атак загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру та Ступочок. На даний час продовжується три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 16 ворожих атак в районах Білої Гори, Кримського та Торецька, 13 атак зупинено Силами оборони, ще три - тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 74 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. П’ять боєзіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 218 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень реактивній системі залпового вогню та гарматі.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 11 ворожих атак. Ворог без успіху намагався прорватись поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська успішно відбили 11 атак противника.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 100-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.