​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Радбез ООН проведе сьогодні засідання за формулою "Арріа" щодо злочинів РФ
Радбез ООН проведе сьогодні засідання за формулою "Арріа" щодо злочинів РФ
Профіцит торгового балансу Китаю сягнув рекорду в майже 1 трильйон доларів
Профіцит торгового балансу Китаю сягнув рекорду в майже 1 трильйон доларів
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
ГУР почало публікувати інформацію про виробників озброєння та військової техніки росіян
ГУР почало публікувати інформацію про виробників озброєння та військової техніки росіян
Bloomberg: російський танкер для СПГ Cool Rover протестує останні “агресивні” санкції США
Bloomberg: російський танкер для СПГ Cool Rover протестує останні “агресивні” санкції США
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою

На Покровському напрямку відбулось 74 боєзіткнення, ще 11 - на Курському. 

Генштаб: ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою
Боєць Сил оборони України
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 13 січня відбулося 155 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала 41 авіаудару, скинувши при цьому 62 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 684 дрони-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

На Харківському напрямку російські терористи двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. 

Два рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна. Одне боєзіткнення ще триває. 

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни. До цього часу точаться два боєзіткнення. 

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Одне боєзіткнення триває дотепер. 

Одинадцять атак загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру та Ступочок. На даний час продовжується три боєзіткнення. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 16 ворожих атак в районах Білої Гори, Кримського та Торецька, 13 атак зупинено Силами оборони, ще три - тривають. 

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 74 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. П’ять боєзіткнень досі тривають. 

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 218 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень реактивній системі залпового вогню та гарматі. 

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 11 ворожих атак. Ворог без успіху намагався прорватись поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне. 

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська успішно відбили 11 атак противника. 

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 100-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies