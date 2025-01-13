Міноборони оприлюднило переможців виборів до Громадської антикорупційної ради

В Міноборони запевнили, що під час онлайн-виборів технічних втручань, які могли б істотно вплинути на їх результати, не зафіксовано.

Сьогодні, 13 січня, відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

За результатами загальнонаціональних онлайн-виборів до складу Ради увійдуть 15 з 40 претендентів, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира) – 65 222 голоси;

2. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія) – 43 515;

3. Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира) – 40 281;

4. Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира) – 39 860;

5. Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира) – 39 724;

6. Бріт Ореста Павлівна (БОН) – 39 285;

7. Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира) – 39 231;

8. Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство) – 37 829;

9. Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія) – 37683;

10. Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство) – 37 612;

11. Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія) – 37 480;

12. Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю) – 34 635;

13. Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю) – 33 454;

14. Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство) – 32 948;

15. Прудковських Віктор В’ячеславович (Центр суспільного контролю) – 32 136.

В Міноборони запевнили, що під час онлайн-виборів технічних втручань, які могли б істотно вплинути на їх результати, не зафіксовано.

У виборах нового складу Ради взяла участь рекордна кількість українців - 101 215 осіб. Ця кількість майже у 2.5 рази перевищує показники попередніх виборів 2023 року, коли проголосувало близько 41 тис. громадян. При цьому голосування було обмежене територією України.

Рада розпочне свою роботу після офіційного затвердження її складу наказом Міноборони, про що буде повідомлено додатково.