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Міноборони оприлюднило переможців виборів до Громадської антикорупційної ради

В Міноборони запевнили, що під час онлайн-виборів технічних втручань, які могли б істотно вплинути на їх результати, не зафіксовано.

Міноборони оприлюднило переможців виборів до Громадської антикорупційної ради
Міноборони оприлюднило переможців виборів до Громадської антикорупційної ради
Фото: Міноборони

Сьогодні, 13 січня, відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

За результатами загальнонаціональних онлайн-виборів до складу Ради увійдуть 15 з 40 претендентів, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира) – 65 222 голоси;

2. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія) – 43 515;

3. Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира) – 40 281;

4. Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира) – 39 860;

5. Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира) – 39 724;

6. Бріт Ореста Павлівна (БОН) – 39 285;

7. Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира) – 39 231;

8. Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство) –  37 829;

9. Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія) – 37683;

10. Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство) – 37 612;

11. Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія) – 37 480;

12. Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю) – 34 635;

13. Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю) – 33 454;

14. Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство) – 32 948;

15. Прудковських Віктор В’ячеславович (Центр суспільного контролю) – 32 136.

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В Міноборони запевнили, що під час онлайн-виборів технічних втручань, які могли б істотно вплинути на їх результати, не зафіксовано.

У виборах нового складу Ради взяла участь рекордна кількість українців - 101 215 осіб. Ця кількість майже у 2.5 рази перевищує показники попередніх виборів 2023 року, коли проголосувало близько 41 тис. громадян. При цьому голосування було обмежене територією України. 

Рада розпочне свою роботу після офіційного затвердження її складу наказом Міноборони, про що буде повідомлено додатково.

  • Ветеран Юрій Гудименко оприлюднив неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони – найбільшу кількість голосів, понад 65 тис., набрав саме він. 

  • Також попередньо до Громадської антикорупційної ради при Міністерства оборони потрапляють Тетяна Ніколаєнко, Анастасія Шуба, Микита Соловйов, Микита Штанков, Ореста Бріт, Олена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецький, Віктор Біщук, Олена Трегуб, Катерина Даценко, Антон Микитюк, Віталій Масюк, Віктор Прудковських.

  • Це голосування – повторне. Попереднє перенесли тому, що під час процесу спостерігались значні технічні збої, зокрема, була нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та Дія.Підпис, заявили у МО. Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.
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