Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто в селищі Розлив на Херсонщині

У понеділок, 13 січня, російська армія атакувала з безпілотника цивільний автомобіль у селищі Розлив Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Унаслідок ворожої дронової атаки постраждали двоє людей. Вони зазнали мінно-вибухових травм та контузій.
"61-річна жінка дістала уламкове поранення обличчя. У 63-річного чоловіка — поранення ноги", — ідеться у повідомленні.
Лікарі надають потерпілим всю необхідну допомогу.
- Десятьох людей поранили вчора росіяни в Херсонській області. Ворог атакував понад 30 населених пунктів.