Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто в селищі Розлив на Херсонщині

"61-річна жінка дістала уламкове поранення обличчя. У 63-річного чоловіка — поранення ноги", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої дронової атаки постраждали двоє людей. Вони зазнали мінно-вибухових травм та контузій.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У понеділок, 13 січня, російська армія атакувала з безпілотника цивільний автомобіль у селищі Розлив Херсонської області.

Ракетна атака Росії на Запоріжжя 5 квітня 2024 року

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies