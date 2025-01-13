Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто в селищі Розлив на Херсонщині

Поранень зазнали двоє цивільних.

Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто в селищі Розлив на Херсонщині
Ракетна атака Росії на Запоріжжя 5 квітня 2024 року
Фото: Telegram/Ігор Клименко

У понеділок, 13 січня, російська армія атакувала з безпілотника цивільний автомобіль у селищі Розлив Херсонської області. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Унаслідок ворожої дронової атаки постраждали двоє людей. Вони зазнали мінно-вибухових травм та контузій. 

"61-річна жінка дістала уламкове поранення обличчя. У 63-річного чоловіка — поранення ноги", —  ідеться у повідомленні. 

Лікарі надають потерпілим всю необхідну допомогу.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies