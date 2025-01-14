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На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів росіян поранено 9 людей

Окупанти обстріляли 33 населених пункти області і місто Херсон.

На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів росіян поранено 9 людей
Херсонщина, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу через російські обстріли на Херсонщині 9 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Новоберислав, Берислав, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Зміївка, Садове, Придніпровське, Розлив, Молодіжне, Новорайськ, Заможне, Осокорівка, Комишани, Бургунка, Інженерне, Іванівка, Новотягинка, Монастирське, Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Козацьке, Кізомис, Львове, Ольгівка, Гаврилівка, Токарівка, Тягинка, Понятівка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також росіяни понівечили господарчі споруди та приватні автомобілі.

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