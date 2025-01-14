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Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 811 090 військових. 

Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 811 090 військових. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 811090 (+1330) 
  • танків ‒ 9767 (+3) 
  • бойових броньованих машин ‒ 20326 (+11) 
  • артилерійських систем – 21923 (+47) 
  • РСЗВ – 1262 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1044 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 331 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22276 (+72) 
  • крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33791 (+83) 
  • спеціальна техніка ‒ 3696 (+1).

Дані уточнюються.

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