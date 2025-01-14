За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 811 090 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 811090 (+1330)
- танків ‒ 9767 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 20326 (+11)
- артилерійських систем – 21923 (+47)
- РСЗВ – 1262 (+1)
- засоби ППО ‒ 1044 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22276 (+72)
- крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33791 (+83)
- спеціальна техніка ‒ 3696 (+1).
Дані уточнюються.