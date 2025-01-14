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Уночі в Києві працювала ППО: захисники відбивали атаку дронів

Інформації про пошкодження мер міста не надав. 

Уночі в Києві працювала ППО: захисники відбивали атаку дронів
Збитий безпілотник (ілюстративне фото)
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

У ніч на вівторок у столиці знову відбивали атаку ворожих безпілотників. О 23:14 мер міста Віталій Кличко повідомив, що робота по російських дронах іде на лівому березі.

Уже через пів години Кличко написав, що ППО відпрацьовує на Оболоні. Інформації про пошкодження не надав.

"ППО продовжує працювати на правому березі столиця", – оновив дані Кличко об 00:50. Станом на ту хвилину над містом летіли ще два ворожі дрони. 

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