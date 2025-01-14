​21-річна жителька Донеччини за завданням росіян готувала теракт на Одещині

Служба безпеки зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Завдяки діям на випередження було затримано агентку ФСБ, яка готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Українська спецслужба завчасно викрила фігурантку і забезпечила охорону місця події, що дозволило уникнути людських жертв і нейтралізувати наслідки детонації однієї з вибухівок, яку окупанти віддалено активували з Росії", - йдеться в повідомленні.

Виконавицею теракту була 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині, яку завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою інструкцією жінка прибула до Одеської області і орендувала там квартиру.

Вибухівку вона зробила власноруч. Основою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. Для максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації – спорядила мобільний телефон. Одразу після закладання вибухівки її затримали контррозвідники СБУ.

"За вчинення теракту окупанти обіцяли своїй поплічниці гроші, але замість них вона отримала підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначили у спецслужбі.