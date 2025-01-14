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ТЦК Києва: мобілізація напряму до обраних бригад позитивно вплинула на поповнення війська

Це дозволяє оминути етап ТЦК. 

ТЦК Києва: мобілізація напряму до обраних бригад позитивно вплинула на поповнення війська
Фото: poltava.to

Мобілізація напряму до обраних військових частин позитивно вплинула на поповнення війська, розповіла на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" заступник начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак. Вона пояснила, що громадяни можуть сами обрати посади. 

Працюють рекрутингові центри, військові частини можуть комунікувати свої потреби напряму. А громадяни можуть мобілізувати для захисту країни без участі ТЦК.

"Якщо ви хочете оминути ТЦК, якщо є якісь міфи і перестороги, є дуже багато бригад, які пропонують це зробити без участі районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", – пояснила вона. 

Представниця Управління комунікації Сухопутних військ Марина Голуб додала, що охочі вступити до війська можуть зареєструватися в електронній черзі. 

"Ви можете зареєструватися і прийти в певний час", – пояснила вона. 

Таким чином фізично стояти в черзі у ТЦК непотрібно. 

  • З 5 жовтня в Україні набули чинності нові правила добровільного призову. Командири військових частин отримали повноваження безпосередньо видавати направлення на ВЛК. Наявність направлення на ВЛК унеможливлює примусову мобілізацію щонайменше п'ять днів з моменту його видачі. 

  • Нові правила призову працюють для підрозділів, які є пріоритетними. Непріоритетні підрозділи також можуть призивати добровольців напряму, але спершу потрібно погодити призначення кандидатури в Генштабі. Статус підрозділу можна дізнатись у представника підрозділу після співбесіди із ним. 

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