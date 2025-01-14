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Пісторіус про подробиці нового пакета допомоги для України на 3 млрд євро: є фіскальна проблема в уряді

"Ми працюємо над цим і я зберігаю оптимізм, що ми знайдемо рішення", - заявив міністр. 

Пісторіус про подробиці нового пакета допомоги для України на 3 млрд євро: є фіскальна проблема в уряді
німецький міністр оборони Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини підготував усе необхідне для додаткової допомоги для України на 3 млрд євро, але є «фіскальна проблема».

Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві, передає «Укрінформ».

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За словами Пісторіуса, в уряді ФРН тривають переговори щодо фінансування допомоги Україні. 

«Щодо пакета допомоги на 3 млрд, ми підготували все, що треба, але ми досі в процесі перемовин всередині уряду, тому що все ще стоїть питання коштів, яких ще немає, тому що досі немає бюджету. Це всього лише фіскальна проблема в уряді. Ми працюємо над цим і я зберігаю оптимізм, що ми знайдемо рішення», – сказав міністр і висловив сподівання, що 54 нових німецькі колісні гаубиці RCH 155 прибудуть до України якомога швидше.

За словами Пісторіуса, якими б не були результати виборів у Німеччині після 23 лютого, підтримка Берліна залишиться «надійною, непохитною, відданою й енергійною”. “Жодного сумніву з цього приводу».

Також Пісторіус повідомив, що прибув до України, аби обговорити тісну співпрацю промисловостей, збільшення спільних підприємств та прямих закупівель в українській «оборонці» за підтримки європейських коштів.

  • 14 січня міністр оборони ФРН прибув до Києва з візитом. 
  • Перед цим Пісторіус заперечив, що Шольц блокує пакет підтримки для України. Однак міністр визнав, що пакет ще має пройти внутрішнє узгодження. Пісторіус пояснив, що міністерство оборони підготувало цей пакет, а тепер потрібно політичне рішення для його надання Україні.
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