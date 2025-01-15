ЄС розглядає можливість поступової заборони російського скрапленого газу і алюмінію у межах 16-го пакету санкцій

Також до санкційного списку можуть додати більшу кількість суден російського “тіньового флоту”. Крім того, очікується, що більше російських банків відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Європейський Союз розглядає обмеження на імпорт російського алюмінію та поступову заборону скрапленого природного газу (СПГ) в рамках нового пакета санкцій, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Новий пакет санкцій може включати обмеження для ще десятків суден, які є частиною московського тіньового флоту танкерів, що перевозять російську нафту, і подальший експортний контроль товарів, що використовуються у військових цілях. Також очікується, що більше банків відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Обмеження на алюміній будуть поступовими, а часові рамки та обсяг ще будуть визначені. Джерела видання кажуть, що відмова від російського СПГ може бути реалізована у межах санкцій, або стати частиною дорожньої карти, яку виконавчий орган блоку має представити наступного місяця. Раніше Reuters повідомляв про дискусію щодо алюмінію.

Проєкти пропозицій все ще обговорюються між державами-членами і можуть змінитися до їх офіційного представлення.

Видання звертає увагу, що у 2024 році поставки російського СПГ до Європи зросли до рекордного рівня.

Росія була ключовим постачальником на європейський ринок алюмінію до вторгнення в Україну, але поставки впали через широке самосанкціонування виробників і поступову зміну порядку глобальних ланцюжків поставок.

На частку Росії припадає близько 6% європейського імпорту, причому обсяги поставок скоротилися вдвічі порівняно з рівнями 2022 року, зазначає аналітик Morgan Stanley Емі Гауер. Китай купує російський метал у великих обсягах з початку війни, і якщо буде введена заборона на імпорт, вплив на ринок залежатиме від того, чи вдасться перенаправити додаткові обсяги, каже Гауер.

Деякі офіційні особи заявили, що санкції проти російського трубопровідного газу є нежиттєздатними, натомість заборона СПГ є більш здійсненною, оскільки три країни, які отримують найбільшу частку російського СПГ – Іспанія, Бельгія та Франція – не планують блокування обмежувальних заходів проти Росії.

Крім того, ЄС прагне закрити більше лазівок, які дозволяють Москві уникати існуючих обмежень, а також запровадити вищі мита на сільськогосподарські товари та добрива паралельно з новим пакетом санкцій.

Блок має на меті ухвалити новий пакет заходів наступного місяця до трьох років з початку великої війни Росії проти України.