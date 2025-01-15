ЄС розглядає можливість поступової заборони російського скрапленого газу і алюмінію у межах 16-го пакету санкцій

Європейський Союз розглядає обмеження на імпорт російського алюмінію та поступову заборону скрапленого природного газу (СПГ) в рамках нового пакета санкцій, пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Новий пакет санкцій може включати обмеження для ще десятків суден, які є частиною московського тіньового флоту танкерів, що перевозять російську нафту, і подальший експортний контроль товарів, що використовуються у військових цілях. Також очікується, що більше банків відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT.
Обмеження на алюміній будуть поступовими, а часові рамки та обсяг ще будуть визначені. Джерела видання кажуть, що відмова від російського СПГ може бути реалізована у межах санкцій, або стати частиною дорожньої карти, яку виконавчий орган блоку має представити наступного місяця. Раніше Reuters повідомляв про дискусію щодо алюмінію.
Проєкти пропозицій все ще обговорюються між державами-членами і можуть змінитися до їх офіційного представлення.
Видання звертає увагу, що у 2024 році поставки російського СПГ до Європи зросли до рекордного рівня.
Росія була ключовим постачальником на європейський ринок алюмінію до вторгнення в Україну, але поставки впали через широке самосанкціонування виробників і поступову зміну порядку глобальних ланцюжків поставок.
На частку Росії припадає близько 6% європейського імпорту, причому обсяги поставок скоротилися вдвічі порівняно з рівнями 2022 року, зазначає аналітик Morgan Stanley Емі Гауер. Китай купує російський метал у великих обсягах з початку війни, і якщо буде введена заборона на імпорт, вплив на ринок залежатиме від того, чи вдасться перенаправити додаткові обсяги, каже Гауер.
Деякі офіційні особи заявили, що санкції проти російського трубопровідного газу є нежиттєздатними, натомість заборона СПГ є більш здійсненною, оскільки три країни, які отримують найбільшу частку російського СПГ – Іспанія, Бельгія та Франція – не планують блокування обмежувальних заходів проти Росії.
Крім того, ЄС прагне закрити більше лазівок, які дозволяють Москві уникати існуючих обмежень, а також запровадити вищі мита на сільськогосподарські товари та добрива паралельно з новим пакетом санкцій.
Блок має на меті ухвалити новий пакет заходів наступного місяця до трьох років з початку великої війни Росії проти України.