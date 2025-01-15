Канберра перевіряє, чи Москва стратила полоненого в Україні австралійця і погрожує вислати посла РФ

Австралія перевіряє, чи жителя Мельбурна Оскара Дженкінса вбили після як він потрапив у полон до Росії під час війни в Україні, пише The Guardian.

У разі підтвердження інформації Канберра вживе “найрішучіших дій”, зокрема йдеться про ймовірне видворення посла Росії Олексія Павловського, попередив прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе.

Альбанезе заявив, що будь-яка шкода Дженкінсу буде “абсолютно осудною”. Він вимагає, аби “Москва негайно підтвердила стан 32-річного громадянина Австралії”.

“Ми вже викликали російського посла. Ми шукаємо роз’яснень щодо того, чи… містеру Дженкінсу було завдано будь-якої шкоди, і ми вживемо найсуворіших можливих заходів, якщо це так”, – сказав очільник уряду на пресконфренеції.

Високопоставлені члени коаліційної опозиції закликали вислати посла Росії Павловського та відкликати посла Австралії в Москві Джона Гірінга. Міністерка закордонних справ Пенні Вонг заявила, що уряд розглядає всі варіанти.

Дженкінса, учителя із Мельбурна, який воював на боці України, торік захопили російські солдати як військовополоненого.

На відео, яке тоді зняли, показано, що він одягнений у військову форму, розмовляє англійською та українською, підтверджує своє ім’я та національність, і його запитують, чи він найманець. Посольство України в Австралії повідомляє, що Дженкінс був зарахований до складу Сил оборони країни.

Міжнародне гуманітарне право захищає солдатів, узятих у полон. Третя Женевська конвенція стверджує, що з усіма військовополоненими слід поводитись гуманно та захищати їх від актів насильства чи залякування.