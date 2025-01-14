Вірменія та США підписали хартію про стратегічне партнерство

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян і держсекретар США Ентоні Блінкен підписали хартію про стратегічне партнерство.
Про це повідомляє вірменська служба “Радіо Свобода”.
“Ми створюємо Комісію стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співпраці в сферах економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та відносин між людьми”, - повідомив держсекретар Ентоні Блінкен.
Він додав, що США працюють з Вірменією для посилення зусиль із захисту суверенітету та суверенної території.
Наступного тижня до Вірменії із США прибуде спеціальна група для проведення спільної роботи з охорони кордону.
Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян в свою чергу заявив, що Єреван готовий працювати з новою адміністрацією США.
Він зазначив, що співпраця охоплює багато сфер, зокрема зміцнення економічних та енергетичних зв’язків, комунікацій, поглиблення співпраці в сфері оборони та безпеки, зміцнення демократичних інститутів, сприяння справедливості та верховенства права, розвиток інновацій та високих технологій, а також розширення контактів між громадянами.
- Уряд Вірменії на своєму засіданні у четвер, 9 січня, схвалив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".
- Нікол Пашинян на зустрічі із заступником голови Єврокомісії Маргарітісом Схінасом 9 вересня оголосив про початок переговорів з ЄС щодо візового режиму між Вірменією та Євросоюзом.
-
Вірменія стала 124-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Від 1 лютого у країні набув чинності Римський статут, що і означає приєднання. Тепер країна може арештувати президента РФ Володимира Путіна, якщо він приїде у Вірменію.