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Вірменія та США підписали хартію про стратегічне партнерство

США працюють з Вірменією для посилення зусиль із захисту суверенітету та суверенної території.

Вірменія та США підписали хартію про стратегічне партнерство
Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян і держсекретар США Ентоні Блінкен підписують хартію про стратегічне партнерств
Фото: Скріншот з відео

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян і держсекретар США Ентоні Блінкен підписали хартію про стратегічне партнерство.

Про це повідомляє вірменська служба “Радіо Свобода”.

“Ми створюємо Комісію стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співпраці в сферах економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та відносин між людьми”, - повідомив держсекретар Ентоні Блінкен.

Він додав, що США працюють з Вірменією для посилення зусиль із захисту суверенітету та суверенної території.

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Наступного тижня до Вірменії із США прибуде спеціальна група для проведення спільної роботи з охорони кордону.

Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян в свою чергу заявив, що Єреван готовий працювати з новою адміністрацією США.

Він зазначив, що співпраця охоплює багато сфер, зокрема зміцнення економічних та енергетичних зв’язків, комунікацій, поглиблення співпраці в сфері оборони та безпеки, зміцнення демократичних інститутів, сприяння справедливості та верховенства права, розвиток інновацій та високих технологій, а також розширення контактів між громадянами.

  • Уряд Вірменії на своєму засіданні у четвер, 9 січня, схвалив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".
  • Нікол Пашинян на зустрічі із заступником голови Єврокомісії Маргарітісом Схінасом 9 вересня оголосив про початок переговорів з ЄС щодо візового режиму між Вірменією та Євросоюзом. 
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