Пісторіус: наступний «Рамштайн» відбудеться перед Мюнхенською конференцією з безпеки

Наступну зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» проведуть перед Мюнхенською конференцією з безпеки.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає «Інтерфакс-Україна».

Конференція відбудеться у Брюсселі і запланована на 14-16 лютого.

«За тиждень до Мюнхенської конференції з безпеки в Брюсселі, коли, як зазвичай, міністри оборони країн НАТО збираються в Брюсселі. Тож це цілком нормально, ми робимо це часто», - сказав Пісторіус.

Він додав, що про формат «Рамштайну» наразі невідомо, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації США.