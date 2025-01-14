Пісторіус: наступний «Рамштайн» відбудеться перед Мюнхенською конференцією з безпеки

Наступну зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» проведуть перед Мюнхенською конференцією з безпеки.
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає «Інтерфакс-Україна».
Конференція відбудеться у Брюсселі і запланована на 14-16 лютого.
«За тиждень до Мюнхенської конференції з безпеки в Брюсселі, коли, як зазвичай, міністри оборони країн НАТО збираються в Брюсселі. Тож це цілком нормально, ми робимо це часто», - сказав Пісторіус.
Він додав, що про формат «Рамштайну» наразі невідомо, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації США.
- Попереднє засідання провели 9 січня. На ньому учасники затвердили план забезпечення потреб України щонайменше до 2027-го.
- Крім того, союзники і партнери України за підсумками засідання виділили додатково майже 234 млн доларів у Міжнародний фонд для нашої держави (IFU).