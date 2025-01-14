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Пісторіус: наступний «Рамштайн» відбудеться перед Мюнхенською конференцією з безпеки

Конференція запланована на 14-16 лютого.

Пісторіус: наступний «Рамштайн» відбудеться перед Мюнхенською конференцією з безпеки
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

Наступну зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» проведуть перед Мюнхенською конференцією з безпеки.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає «Інтерфакс-Україна».

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Конференція відбудеться у Брюсселі і запланована на 14-16 лютого.

«За тиждень до Мюнхенської конференції з безпеки в Брюсселі, коли, як зазвичай, міністри оборони країн НАТО збираються в Брюсселі. Тож це цілком нормально, ми робимо це часто», - сказав Пісторіус.

Він додав, що про формат «Рамштайну» наразі невідомо, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації США.

  • Попереднє засідання провели 9 січня. На ньому учасники затвердили план забезпечення потреб України щонайменше до 2027-го. 
  • Крім того, союзники і партнери України за підсумками засідання виділили додатково майже 234 млн доларів у Міжнародний фонд для нашої держави (IFU).
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