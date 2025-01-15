ЗМІ: Єврокомісія спробує ввести санкції проти РФ без урахування можливого вето Угорщини чи Словаччини

16 пакет санкцій у ЄС планують ухвалити до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Єврокомісія вперше спробує ввести санкції проти Росії без урахування можливого вето Угорщини чи Словаччини. Йдеться про торгівельні обмеження.

Як пише RMF FM, про це розповіли євродипломати після перших консультацій Єврокомісії з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій.

Польща, яка головує в роботі в Європейському Союзі, спробує знайти компроміс, щоб цей пакет був ухвалений у третю річницю початку війни в Україні.

Видання зазначає, що санкції стосуватимуться добрив та іншої агропродовольчої продукції з Росії та Білорусі. Вперше рішення прийматиуть не одноголосно, а кваліфікованою більшістю, оскільки воно стосуватиметься торгівлі. Тому Угорщина чи Словаччина не мали б права вето.

Якщо ці обмеження схвалять, то мита стали б настільки високими, що на практиці імпорт цієї продукції просто б припинився.

Ще в травні минулого року Євросоюз запровадив мита на зернові та олійні культури з Росії та Білорусі, але поза пакетами санкцій. Відтоді Єврокомісія розглядає можливість розширення можливості ухвалення санкцій без вимоги одностайності.

У Брюсселі вважають, що країни ЄС досягли "стелі" щодо своєї спроможності одностайно приймати рішення щодо санкцій, і підтвердженням цьому є "дедалі слабші пакети".

ЄК також хоче санкціонувати російський "тіньовий флот", тобто кораблі, які нелегально транспортують російську нафту. Крім внесення до "чорного списку" російських кораблів також "розглядаються більш креативні рішення", такі як вимога представити страхування від розливу нафти. Такі рішення готують Данія, Польща та інші країни Балтійського регіону. Наразі 72 кораблі з приблизно 600 кораблів тіньового флоту були включені до санкційного списку.

Видання пише, що санкції щодо алюмінію чи російського СПГ буде важко сприйняти всім країнам ЄС. Однак вплив на російську нафту шляхом зниження ціни, встановленої на рівні 60 доларів США за барель, робить ЄС залежним від рішень у G7, включаючи США.