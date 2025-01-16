Ніколаєнко: з усіх членів першої антикорради при Міноборони лише Ярова була безпосередньо допущена до ухвалення рішень

Вона назвала перший склад дуже складним і заявила, що через Богдану Ярову її члени багато сварилися.

З усіх членів першого складу громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони лише Богдана Ярова була безпосередньо допущена до ухвалення рішень щодо підписання контрактів із МО. Вона за рішенням тодішнього міністра Олексія Резнікова була включена до колегіального органу, який займався нелетальними закупівлями.

Про це Тетяна Ніколаєнко, журналістка і членкиня нового складу антикорради, повідомила в програмі "Дорослий погляд" на каналі LB live. Вона також сказала, що "це Богдана Ярова проводила тендери, де Глиняна торгувалась з Глиняною (компанїі з її оточення, за даними журналістів, були одними з найбільших постачальників харчових продуктів структурам МО. – Ред.)".

"Це Богдана Ярова входила до складу колегіального органу, який проводив закупівлі гумових чобіт у компанії Гринкевичів. При чому проводив так, що там на випуск чобіт був місяць і очевидно було, що це розпаковка складу", – додала Ніколаєнко.

За її словами, всі ці зауваження озвучили в звіті першого складу антикорради. Вона назвала перший склад дуже складним і заявила, що через Богдану Ярову її члени багато сварилися.

Ніколаєнко додала, що вона не називала Ярову “представницею харчової мафії”. Її допис з цим формулюванням стосувався компаній, які тримають за собою цей ринок 30 років.

“Я впевнена, що ці компанії мають контакти у міністерстві оборони якщо не на найвищому рівні, то на середньому – 100 %”, – прокоментувала вона.

Водночас Ніколаєнко сказала, що Ярова у чаті членів громради звинувачувала її в тому, що “нападками” на Тетяну Глиняну армію можуть залишити без постачальників.

Богдана Ярова – радниця заступника міністра оборони, колишня членкиня громадської антикорупційної ради при МО. До нового складу громадської ради не пройшла.

Згадана Ніколаєнко Тетяна Глиняна неодноразово фігурувала в журналістських розслідуваннях. Зокрема, і самої Ніколаєнко. Саме компанії Глиняної постачали сумнозвісні "яйця по 17". А Ніколаєнко з'ясувала, що дві компанії з групи Тетяни Глиняної – "Актив компані" та "Гранд консалт", протягом року реалізовували схему в одній з військових частин. За її даними, загалом компанії з групи Глиняної заробили на цій схемі продажу майна міністерства оборони близько 1,3 млн гривень за місяць. За даними "Наших грошей", Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових.