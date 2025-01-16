​Нідерланди виділяють додаткову допомогу Україні

Глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп повідомив про виділення додаткових пакетів допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Нідерланди виділяють 7 млн євро через UCAP під координацією НАТО, а також 20 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України.

Також голови МЗС України і Нідерландів обговорили підготовку 16-го санкційного пакету ЄС, досягнення справедливого миру, просування України до вступу в ЄС та НАТО, відновлення енергетики та посилення санкційного тиску на Росію.

Крім того, міністри відзначили створення у Гаазі спеціального реєстру для відшкодування збитків, завданих українцям російською агресією.

Як повідомив Андрій Сибіга, Україна спільно з Нідерландами працює над запуском щорічної двосторонньої міжурядової конференції. Такий формат сприятиме вступу України до ЄС та виведе українсько-нідерландські відносини на новий рівень партнерства.

“Радар і три пускові установки ЗРК Patriot з кінця минулого року вже стоять на варті нашого неба. Нідерланди також продовжують передачу F-16, ракет та озброєння для них. Ми вдячні й за рішення виділити 1 мільярд євро на артилерійські боєприпаси”, - зазначив Андрій Сибіга.