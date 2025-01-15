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Німеччина повідомила про передачу Україні нового пакету допомоги

У новому пакеті допомоги - боєприпаси різних калібрів, дрони та броньовані машини.

Німеччина повідомила про передачу Україні нового пакету допомоги
Німеччина повідомила про передачу Україні нового пакету допомоги (ілюстративне фото)
Фото: Укроборонпром

Уряд Німеччини повідомив про передання Україні чергової партії військової допомоги.

Україні передано 20 захищених проти мін транспортних засобів MRAP, 600 ударних дронів HF-1 та розвідувальні безпілотники різних типів: 50 одиниць VECTOR із запчастинами, 46 RQ-35 HEIDRUN і 43 SONGBIRD.

Крім того, до нового пакету увійшли боєприпаси для основних бойових танків Leopard 1, 14 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 19 тис. калібру 122 мм, 11 тис. 120-мм мін та 495 штурмових гвинтівок HK 416.

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Також Сили оборони отримали біноклі, ковдри, джгути.

Уряд Німеччини оновив інформацію щодо озброєння, яке готується до передач - БМП Marder, БТР АіТО30 (БМП РКТ-30 з мобільним центром управління вогнем), MRAP і колісні гаубиці RCH 155.

  • Уряд Німеччини підготував усе необхідне для додаткової допомоги для України на 3 млрд євро, але є “фіскальна проблема”, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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