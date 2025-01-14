Володимир Зеленський провів окрему розмову із тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком про скандал із переведенням військових ПС у піхоту.
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 14 січня.
«Окрема розмова – із командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам», - сказав Зеленський.
- 14 січня авіатехніки зі 114 бригади Повітряних сил опублікували публічне звернення щодо їх переведення у піхоту. Сержант розповів, що до його військової частини надійшов наказ перевести у піхотні підрозділи 218 людей – це майже всі авіаційні техніки бригади. Раніше так уже перевели 250 людей. Ця бригада оснащена винищувачами МіГ-29, і її військові беруть участь у відбитті повітряних атак ворога. Сержант заявив, що цей наказ перетворить бригаду тактичної авіації на небоєздатну, бо обслуговувати літаки не буде кому.
- "Мілітарний" з посиланням на джерела повідомив, що вилучення особового складу Повітряних сил санкціоновано розпорядженням головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім авіаційних підрозділів, переміщення торкнулося і зенітних та радіотехнічних підрозділів Повітряних сил. Журналісти звернули увагу і на те, що фахівців із Повітряних сил розпорядилися переводити в охоту Сухопутних військ, хоча й самі ПС мають власну піхоту.
- Опісля заяву оприлюднив Генштаб ЗСУ. У заяві йдеться, що «гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується».
- Відреагував на скандал і Кривоножко. За його словами, переведення фахівців інженерно-авіаційної служби У в підрозділи інших родів та видів армії здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей. Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким важко.