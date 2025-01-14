Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський поговорив із т.в.о. командувача Повітряних сил щодо переведень військових

Президент доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань.

Зеленський поговорив із т.в.о. командувача Повітряних сил щодо переведень військових
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський провів окрему розмову із тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком про скандал із переведенням військових ПС у піхоту.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 14 січня.

«Окрема розмова – із командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам», - сказав Зеленський.

  • 14 січня авіатехніки зі 114 бригади Повітряних сил опублікували публічне звернення щодо їх переведення у піхоту. Сержант розповів, що до його військової частини надійшов наказ перевести у піхотні підрозділи 218 людей – це майже всі авіаційні техніки бригади. Раніше так уже перевели 250 людей. Ця бригада оснащена винищувачами МіГ-29, і її військові беруть участь у відбитті повітряних атак ворога. Сержант заявив, що цей наказ перетворить бригаду тактичної авіації на небоєздатну, бо обслуговувати літаки не буде кому. 
  • "Мілітарний" з посиланням на джерела повідомив, що вилучення особового складу Повітряних сил санкціоновано розпорядженням головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім авіаційних підрозділів, переміщення торкнулося і зенітних та радіотехнічних підрозділів Повітряних сил. Журналісти звернули увагу і на те, що фахівців із Повітряних сил розпорядилися переводити в охоту Сухопутних військ, хоча й самі ПС мають власну піхоту. 
  • Опісля заяву оприлюднив Генштаб ЗСУ. У заяві йдеться, що «гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується».
  • Відреагував на скандал і Кривоножко. За його словами, переведення фахівців інженерно-авіаційної служби У в підрозділи інших родів та видів армії здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей. Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким важко.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies