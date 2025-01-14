Президент доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань.

Володимир Зеленський провів окрему розмову із тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком про скандал із переведенням військових ПС у піхоту.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 14 січня.

«Окрема розмова – із командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам», - сказав Зеленський.