Йдеться про понад 200 одиничних захоронень, 4 братські могили та поховання так званих героїв радянського союзу, в тому числі Ніколая Кузнєцова та Стєпана Путіна.

Радянські поховання з Пагорба Слави у Львові перенесуть на Голосківське кладовище (ілюстративне фото)

У Львові радянські поховання перенесуть з Пагорба Слави на Голосківське кладовище.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

У Львові проведуть дослідження та ексгумацію поховань на території Пагорба Слави. Знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківське кладовище.

“Йдеться про понад 200 одиничних захоронень, 4 братські могили та поховання так званих героїв радянського союзу, в тому числі Ніколая Кузнєцова та Стєпана Путіна. Якогось особливого відношення до цих поховань не буде, все робитимемо відповідно до наших християнських традицій”, - зазначив керуючий справами виконкому Євген Бойко.

Цей меморіальний комплекс має статус пам’ятки історії, тому для перенесення останків та надмогильних плит з цієї території на інший цвинтар треба було отримати погодження від Мінкультури. Тепер міністерство надало цей дозвіл.

Замовником цих робіт визначено ЛКП “Музей “Личаківський цвинтар”.