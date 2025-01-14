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Радянські поховання з Пагорба Слави у Львові перенесуть на Голосківське кладовище

Йдеться про понад 200 одиничних захоронень, 4 братські могили та поховання так званих героїв радянського союзу, в тому числі Ніколая Кузнєцова та Стєпана Путіна.

Радянські поховання з Пагорба Слави у Львові перенесуть на Голосківське кладовище
Радянські поховання з Пагорба Слави у Львові перенесуть на Голосківське кладовище (ілюстративне фото)
Фото: Роман Балук

У Львові радянські поховання перенесуть з Пагорба Слави на Голосківське кладовище.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

У Львові проведуть дослідження та ексгумацію поховань на території Пагорба Слави. Знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківське кладовище. 

“Йдеться про понад 200 одиничних захоронень, 4 братські могили та поховання так званих героїв радянського союзу, в тому числі Ніколая Кузнєцова та Стєпана Путіна. Якогось особливого відношення до цих поховань не буде, все робитимемо відповідно до наших християнських традицій”, - зазначив керуючий справами виконкому Євген Бойко.

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Цей меморіальний комплекс має статус пам’ятки історії, тому для перенесення останків та надмогильних плит з цієї території на інший цвинтар треба було отримати погодження від Мінкультури. Тепер міністерство надало цей дозвіл.

Замовником цих робіт визначено ЛКП “Музей “Личаківський цвинтар”.

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