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Умєров: електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+ вже у січні

Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Умєров: електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+ вже у січні
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+ вже в січні цього року.

"Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у ЗСУ", – написав у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров

Він зазначив, що першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних. 

"Наша мета – створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного", – наголосив міністр і додав, що продовжують працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців.

Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам.

  • Раніше заступниця Умєрова Катерина Черногоренко говорила про те, що Міноборони втілить можливість отримати електронне направлення на ВЛК через застосунок “Резерв+” до кінця лютого. 
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