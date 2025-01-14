Увечері росіяни двічі атакували Херсонщину

Сьогодні ввечері окупанти двічі атакували Херсонську область.

Як повідомили у ДСНС, армія агресора запустила безпілотник у одну з квартир багатоповерхівки в передмісті Херсона. Полум’я швидко охопило помешкання.

Не зважаючи на загрозу повторних ворожих атак херсонським вогнеборцям вдалось оперативно загасити пожежу.

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі унаслідок російського удару

В той самий час ворог атакував с.Білозерка. Від влучання ворожого боєприпасу на приватному подвір’ї загорілась господарча споруда та автомобіль.

Пожежу ліквідовано.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків ворожої атаки