Увечері росіяни двічі атакували Херсонщину

Сьогодні ввечері окупанти двічі атакували Херсонську область.
Як повідомили у ДСНС, армія агресора запустила безпілотник у одну з квартир багатоповерхівки в передмісті Херсона. Полум’я швидко охопило помешкання.
Не зважаючи на загрозу повторних ворожих атак херсонським вогнеборцям вдалось оперативно загасити пожежу.
В той самий час ворог атакував с.Білозерка. Від влучання ворожого боєприпасу на приватному подвір’ї загорілась господарча споруда та автомобіль.
Пожежу ліквідовано.
- На Херсонщині під час знешкодження російського дрона загинули двоє поліцейських.