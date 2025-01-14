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Увечері росіяни двічі атакували Херсонщину

Через російські атаки спалахнули пожежі.

Увечері росіяни двічі атакували Херсонщину
Ліквідація наслідків ворожої атаки
Фото: ДСНС

Сьогодні ввечері окупанти двічі атакували Херсонську область. 

Як повідомили у ДСНС, армія агресора запустила безпілотник у одну з квартир багатоповерхівки в передмісті Херсона. Полум’я швидко охопило помешкання. 

Не зважаючи на загрозу повторних ворожих атак херсонським вогнеборцям вдалось оперативно загасити пожежу. 

Ліквідація пожежі унаслідок російського удару
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі унаслідок російського удару

В той самий час ворог атакував с.Білозерка. Від влучання ворожого боєприпасу на приватному подвір’ї загорілась господарча споруда та автомобіль.

Пожежу ліквідовано.

Ліквідація наслідків ворожої атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків ворожої атаки

  • На Херсонщині під час знешкодження російського дрона загинули двоє поліцейських.
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