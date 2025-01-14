Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача.
Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.
Відповідно до тексту документа, Зеленський вивів зі складу ставки Романа Машовця.
- Указ про звільнення Машовця з поста заступника глави ОПУ з’явився 30 грудня.
- Машовець став заступником голови ОПУ в квітні 2020 року замість звільненої Анни Коваленко.
- Він курував військовий напрямок в Офісі президента.
- Наприкінці листопада Зеленський призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента. Президент тоді заявив, що сказав, що Паліса «добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту».
Хто такий Роман Машовець
- Він закінчив Київський військовий ліцей, Київський інститут Сухопутних військ за спеціальністю «Бойове застосування підрозділів військової та спеціальної розвідки», Об`єднаний інститут воєнної розвідки при Національній академії оборони України за спеціальністю «Військове управління у міжнародних відносинах». Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення.
- З 1993 по 2008 рік – служив у Збройних силах: розпочав службу в морському підрозділі спеціального призначення – бойові плавці; продовжував у підрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у миротворчій місії в Сьерра-Леоне, також у складі українського контингенту в Іраку.
- З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ. Співавтор Закону про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
- Член Національної ради з питань антикорупційної політики (з 1 червня 2020).
- Заснував благодійну громадську організацію «Національні цінності Україна», яка займається відстеженням сучасних тенденцій в секторі національної безпеки та оборони, дослідженнями реального стану української армії, підготовкою аналітичних доповідей, які надсилаються до державних структур України та США, проблемними питаннями реінтеграції тимчасово окупованих територій.