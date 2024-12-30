Зеленський звільнив Машовця з посади заступника керівника ОПУ

«Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України», - зазначено у тексті документа.

Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця, який був заступником керівника ОПУ.

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