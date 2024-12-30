Зеленський звільнив Машовця з посади заступника керівника ОПУ

Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця, який був заступником керівника ОПУ.
Відповідний указ з’явився 30 грудня на сайті глави держави.
«Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України», - зазначено у тексті документа.
- Машовець став заступником голови ОПУ в квітні 2020 року замість звільненої Анни Коваленко.
- Він курував військовий напрямок в Офісі президента.
- Наприкінці листопада Зеленський призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента. Президент тоді заявив, що сказав, що Паліса «добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту».