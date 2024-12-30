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Зеленський звільнив Машовця з посади заступника керівника ОПУ

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

Зеленський звільнив Машовця з посади заступника керівника ОПУ
Роман Машовець
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця, який був заступником керівника ОПУ.

Відповідний указ з’явився 30 грудня на сайті глави держави.

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«Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України», - зазначено у тексті документа.

  • Машовець став заступником голови ОПУ в квітні 2020 року замість звільненої Анни Коваленко.
  • Він курував військовий напрямок в Офісі президента.
  • Наприкінці листопада Зеленський призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента. Президент тоді заявив, що сказав, що Паліса «добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту».
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