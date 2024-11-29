Володимир Зеленський призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 29 листопада. Відповідний указ також оприлюднили на сайті глави держави.

«Призначити Палісу Павла Сергійовича заступником керівника Офісу Президента України», - ідеться в тексті документа.

Зеленський сказав, що полковник Паліса «добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту».

Хто такий Павло Паліса