Володимир Зеленський призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента.
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 29 листопада. Відповідний указ також оприлюднили на сайті глави держави.
«Призначити Палісу Павла Сергійовича заступником керівника Офісу Президента України», - ідеться в тексті документа.
Зеленський сказав, що полковник Паліса «добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту».
Хто такий Павло Паліса
- У 2007 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ.
- У 2019-му — командно-штабний інститут Національного університету оборони України.
- На початок повномасштабного вторгнення Росії навчався в Командно-штабному коледжі армії США. Перервав навчання, щоб очолити 5 окремий штурмовий полк.
- У 2023 році — командир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».
- Паліса — виходець з родини військових. Молодший брат Дмитро — один з наймолодших комбатів Збройних сил України, командир четвертого загону спеціального призначення 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ.