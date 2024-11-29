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Ще одним заступником Єрмака став командир 93-ї бригади «Холодний Яр» Павло Паліса

Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Ще одним заступником Єрмака став командир 93-ї бригади «Холодний Яр» Павло Паліса
Павло Паліса
Фото: Суспільне

Володимир Зеленський призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 29 листопада. Відповідний указ також оприлюднили на сайті глави держави.

«Призначити Палісу Павла Сергійовича заступником керівника Офісу Президента України», - ідеться в тексті документа.

Зеленський сказав, що полковник Паліса «добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту».

Хто такий Павло Паліса

  • У 2007 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ.
  • У 2019-му — командно-штабний інститут Національного університету оборони України.
  • На початок повномасштабного вторгнення Росії навчався в Командно-штабному коледжі армії США. Перервав навчання, щоб очолити 5 окремий штурмовий полк.
  • У 2023 році — командир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».
  • Паліса — виходець з родини військових. Молодший брат Дмитро — один з наймолодших комбатів Збройних сил України, командир четвертого загону спеціального призначення 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ.
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