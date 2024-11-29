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​1300 військовослужбовців ЗСУ переведено в інші частини за 2 тижні експерименту зі спрощеного переведення

Експеримент з переведенням діє лише в Збройних Силах України.

​1300 військовослужбовців ЗСУ переведено в інші частини за 2 тижні експерименту зі спрощеного переведення
Фото: pershyj.com

За час дії експерименту зі спрощеного переведення військовослужбовців Збройних Сил України з частини в частину за два тижні, з 15 листопада, вже переведено 1300 військовослужбовців.

Про це LB.ua повідомили джерела в командуванні ЗСУ.

В числі переведених — і рядові, і сержанти, і офіцери. Проте, сказав наш співрозмовник, діють деякі обмеження. 

Зокрема, перевестися можна лише з бойової частини в бойову, з тилової частини в бойову. В тилові частини можна перевестися лише тим, хто має відповідний висновок ВЛК.

"З небойової частини в бойову можна перевестися за одну-дві доби. З бойової в бойову — одна доба", — сказав співрозмовник.

Також джерело зазначило, що експеримент з переведенням діє лише в Збройних Силах України. Тому перевестися із підрозділу ЗСУ, наприклад, в підрозділи інших силових структур — наразі неможливо.

Нагадаємо, 15 листопада в Збройних силах України запустили експеримент зі спрощеною системою переведень. Електронні рапорти можна подавати через застосунок "Армія+" — вони надходитимуть одразу в Кадровий центр ЗСУ. 

Упродовж 72 годин рапорт мають перевірити. І якщо всі документи в порядку, а умов дотримано, Кадровий центр протягом тижня повинен підготувати наказ і передати його на підпис головнокомандувачу. 

Подавач рапорту теж має отримати відповідь. Так запускається процедура переведення. На виконання наказу дають близько місяця.

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