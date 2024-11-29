Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування та пошкодження інфраструктури

Упродовж дня російська армія атакувала з артилерії та безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровщини.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська, Покровська та Марганецька громади.

На щастя, ніхто не постраждав. Водночас є руйнування.

"Пошкоджені понад 40 приватних будинків, більш ніж 20 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Побиті гімназія та автомийка. Понівечені інфраструктура, сонячні панелі, теплиці. Зачепило газогони та лінії електропередач", — зазначає Лисак.