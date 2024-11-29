Жителя Харківщини підозрюють у роботі на окупантів

Під час окупації Ізюма місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Правоохоронці Харківщини підозрюють у колабораціонізмі жителя Ізюма,який на час окупації міста пішов на співпрацю з окупантами.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, під час окупації Ізюма місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Він обійняв посаду "поліцейського патрульно-постової служби" у псевдоправоохоронному органі. Колаборант охороняв будівлю "райвідділку", здійснював чергування та оформлював документи у відповідності до російського законодавства.

За роботу на окупантів він щомісячно отримував заробітну плату в сумі 40 тисяч російських рублів.

Нині колаборант переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.