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Жителя Харківщини підозрюють у роботі на окупантів

Під час окупації Ізюма місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Жителя Харківщини підозрюють у роботі на окупантів
Фото: прокуратура Харківської області

Правоохоронці Харківщини підозрюють у колабораціонізмі жителя Ізюма,який на час окупації міста пішов на співпрацю з окупантами.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, під час окупації Ізюма місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Він обійняв посаду "поліцейського патрульно-постової служби" у псевдоправоохоронному органі. Колаборант охороняв будівлю "райвідділку", здійснював чергування та оформлював документи у відповідності до російського законодавства.

За роботу на окупантів він щомісячно отримував заробітну плату в сумі 40 тисяч російських рублів.

Нині колаборант переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення його у розшук. 

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