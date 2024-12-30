Із російського полону повернули двох журналістів

30 грудня із російського полону повернули 189 українців, серед них – двох журналістів.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин, йдеться про Романа Борща і Олександра Гуділіна.

«Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому після 33 місяців російського полону! Про це повідомила його дружина Оксана Борщ. Роман був комбатантом із досвідом роботи в медіа, оборонцем нашого Маріуполя. Раніше не раз говорив про важливість повернення журналістів із російського полону, зокрема Романа, і врешті це сталося», - зазначив Юрчишин.

Медійник-комбатант Гуділін теж був захисником Маріуполя, додав нардеп.