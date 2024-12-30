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Із російського полону повернули двох журналістів

Ідеться про Романа Борща і Олександра Гуділіна.

Із російського полону повернули двох журналістів
Роман Борщ
Фото: Telegram/Ярослав Юрчишин

30 грудня із російського полону повернули 189 українців, серед них – двох журналістів.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин, йдеться про Романа Борща і Олександра Гуділіна.

«Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому після 33 місяців російського полону! Про це повідомила його дружина Оксана Борщ. Роман був комбатантом із досвідом роботи в медіа, оборонцем нашого Маріуполя. Раніше не раз говорив про важливість повернення журналістів із російського полону, зокрема Романа, і врешті це сталося», - зазначив Юрчишин.

Медійник-комбатант Гуділін теж був захисником Маріуполя, додав нардеп.

  • У передостанній день 2024 року додому повернули, зокрема, захисників «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, а також бійців із різних напрямків фронту.
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