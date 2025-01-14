Володимир Зеленський оприлюднив відео допиту полоненого солдата із КНДР українськими слідчими.
За словами глави держави, українська сторона встановлює всі факти і перевіряє «всі деталі».
«Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну», - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що «тільки Росії потрібна ця війна».
Полонений солдат із КНДР під час допиту сказав, що на виданих росіянами документах була вказане не його ім’я. За його словами, після поранення він не міг пересуватися, лише через кілька днів його знайшли і евакуювали українські захисники. Також полонений розповів, які він мав вказівки щодо взяття у полон наших бійців.
- 11 січня стало відомо, що українські військові на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів. Їх доставили до Києва, з ними спілкуються слідчі СБУ.
- Один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів.
- Опісля Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати Північній Кореї її полонених, якщо лідер країни Кім Чен Ин зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, які перебувають у полоні в Росії.