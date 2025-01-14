Володимир Зеленський оприлюднив відео допиту полоненого солдата із КНДР українськими слідчими.

За словами глави держави, українська сторона встановлює всі факти і перевіряє «всі деталі».

«Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну», - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що «тільки Росії потрібна ця війна».

Полонений солдат із КНДР під час допиту сказав, що на виданих росіянами документах була вказане не його ім’я. За його словами, після поранення він не міг пересуватися, лише через кілька днів його знайшли і евакуювали українські захисники. Також полонений розповів, які він мав вказівки щодо взяття у полон наших бійців.