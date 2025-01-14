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Головне за вівторок, 14 січня: майже 160 боєзіткнень, удари по ворожих об'єктах у російських регіонах

Бойові дії на Донеччині, 158 бойових зіткнень, ворожі обстріли, допит полоненого північнокорейця. Яким запам’ятається 1056-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 14 січня: майже 160 боєзіткнень, удари по ворожих об'єктах у російських регіонах
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 січня відбулося 158 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 січня – в новині.

Володимир Зеленський оприлюднив відео допиту українськими слідчими полоненого солдата із КНДР.

За словами глави держави, українська сторона встановлює всі факти і перевіряє «всі деталі».

«Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну», - заявив Зеленський.

Більше інформації – в новині.

Минулої ночі СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони вразили цілу низку ворожих об'єктів у різних російських регіонах, повідомили джерела в Силах оборони.

За словами співрозмовників, атакували Тульську область, Саратовську і Брянську. Про наслідки – в новині.

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності рф вести війну в Україні", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

У Генштабі пояснили переведення військових з Повітряних сил у піхоту "гострою необхідністю для обороноздатності».

Сьогодні бійці 114 бригади опублікували звернення щодо переведення сотень фахівців, які обслуговують літаки, в піхоту.

Докладніше – в новині.

У січні Німеччина розмістить у польському Ряшеві, що неподалік українського кордону, системи протиповітряної оборони Patriot.

Як пише Радіо свобода, про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми дуже добре знаємо, наскільки велике значення має Ряшів як логістичний хаб, як логістичний вузол, коли йдеться про допомогу Україні. Не маю детального розкладу своїх зустрічей на найближчі два тижні, особливо враховуючи, що зараз виборча кампанія в Німеччині, але ще в січні я поїду до Ряшева особисто, щоб гарантувати, що цього місяця там почнуть працювати оборонні системи Patriot", – сказав німецький політик.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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