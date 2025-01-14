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Через розлив мазуту в тимчасово окупованому Криму виникла санітарна загроза

Проблеми виникають у Севастополі, Ялті та Євпаторії.

Через розлив мазуту в тимчасово окупованому Криму виникла санітарна загроза
Через розлив мазуту в тимчасово окупованому Криму виникла санітарна загроза
Фото: Жовта стрічка

У тимчасово окупованому Севастополі виникла санітарна загроза через розлив мазуту та засилля бродячих тварин.

Про це повідомляє рух опору “Жовта стрічка”.

"Риба і птахи масово гинуть, токсини потрапляють у довкілля. Бродячі собаки їдять мертвих тварин і можуть переносити хвороби. У Севастополі бездомних тварин дуже багато, а стає все більше, і їх ніхто не вакцинує і не стерилізує”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в лікарнях немає вакцин для людей, їх везуть з Краснодару. 

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Крім того, аналогічні проблеми виникають у Ялті та Євпаторії.

  • 15 грудня повідомлялося про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери – "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". На борту танкерів перебували 13 і 14 осіб відповідно. Рятувальники евакуювали 13 членів екіпажу танкера "Волгонефть 212", але один із них загинув. Танкери переміщували мазут. У морі зафіксували розлив нафти.

  • 17 грудня повідомили, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати $14 млрд.

  • На початку січня в тимчасово окупованому Криму виявили нові ділянки розливу мазуту – у селі Яковенкове на Керченському півострові. В цьому місці забруднено три тисячі метрів берегової лінії. 

  • Згодом стало відомо, що за два дні в Севастополі зібрали понад 100 тонн забрудненого мазутом грунту. В Севастополі було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення.

  • Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук не виключив, що нафтопродукти, що потрапили в Чорне море після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці, можуть досягти узбережжя Одеси і Миколаєва.

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