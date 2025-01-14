Через розлив мазуту в тимчасово окупованому Криму виникла санітарна загроза

У тимчасово окупованому Севастополі виникла санітарна загроза через розлив мазуту та засилля бродячих тварин.
Про це повідомляє рух опору “Жовта стрічка”.
"Риба і птахи масово гинуть, токсини потрапляють у довкілля. Бродячі собаки їдять мертвих тварин і можуть переносити хвороби. У Севастополі бездомних тварин дуже багато, а стає все більше, і їх ніхто не вакцинує і не стерилізує”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в лікарнях немає вакцин для людей, їх везуть з Краснодару.
Крім того, аналогічні проблеми виникають у Ялті та Євпаторії.
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15 грудня повідомлялося про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери – "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". На борту танкерів перебували 13 і 14 осіб відповідно. Рятувальники евакуювали 13 членів екіпажу танкера "Волгонефть 212", але один із них загинув. Танкери переміщували мазут. У морі зафіксували розлив нафти.
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17 грудня повідомили, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати $14 млрд.
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Згодом стало відомо, що за два дні в Севастополі зібрали понад 100 тонн забрудненого мазутом грунту. В Севастополі було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення.
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Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук не виключив, що нафтопродукти, що потрапили в Чорне море після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці, можуть досягти узбережжя Одеси і Миколаєва.