Через розлив мазуту в тимчасово окупованому Криму виникла санітарна загроза

У тимчасово окупованому Севастополі виникла санітарна загроза через розлив мазуту та засилля бродячих тварин.

Про це повідомляє рух опору “Жовта стрічка”.

"Риба і птахи масово гинуть, токсини потрапляють у довкілля. Бродячі собаки їдять мертвих тварин і можуть переносити хвороби. У Севастополі бездомних тварин дуже багато, а стає все більше, і їх ніхто не вакцинує і не стерилізує”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в лікарнях немає вакцин для людей, їх везуть з Краснодару.

Крім того, аналогічні проблеми виникають у Ялті та Євпаторії.