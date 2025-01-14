Агенція оборонних закупівель прокоментувала закупівлю партії протитанкових мін виробництва середини минулого століття

Контракт на закупівлю партії протитанкових мін, про який написала низка медіа, був укладений без фінансових зобов`язань, коштів за ці міни сплачено не було.
Про це повідомила пресслужба Агенції оборонних закупівель (АОЗ).
“Згідно з умовами самого контракту, це відбудеться лише за умов успішного проходження технічної інспекції всіх виробів, включно з полігонними випробуваннями”, - наголосили в АОЗ.
Агенція зауважила, що рішення щодо закупівлі цих мін є стратегічним для забезпечення потреб ЗСУ, оскільки в таких мінах є велика потреба, а виробництво не здатне її задовольнити.
“Згаданий у медіа рік виробництва мін 1941+ НЕ є середнім показником у цій партії мін відповідно до контракту, а лише нижчою межею”, - запевнили в АОЗ.
Вказані протитанкові міни знаходяться на оборонному складі країни НАТО, стоять на озброєнні та щорічно проходять регламентні перевірки. Також АОЗ отримало б можливість контрактувати іншу номенклатуру, яка знаходиться на цих складах.
В Агенції також наголосили, що остаточна ціна контракту може бути переглянута в сторону зменшення після проведення інспекції та випробувань товару.
“У підсумку, у випадку успішного проведення повторної інспекції та випробувань, за умов сплати 10% авансу цей контракт дозволить у лічені тижні гарантовано забезпечити потреби ЗСУ в протитанкових мінах. Адже йдеться про можливість поставити обсяги, що у 2-3 рази перевищують актуальні спроможності виробництва”, - підсумували в Агенції.
- Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що АОЗ закуповує протитанкові міни виробництва після 1941 року на суму понад 200 млн євро. Вартість однієї міни складатиме близько 600 євро.
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Крім того, народна депутатка Олександра Устинова (“Голос”) написала колонку зі звинуваченнями АОЗ у неефективній роботі з постачання зброї до українського війська. Також Устинова закликала перезапустити роботу Агенції.
- Водночас виконавча директорка Центру протидії Корупції Дар'я Каленюк повідомила, що в кінці вересня 2024 року, коли не була створена наглядова рада АОЗ, міністр оборони Рустем Умєров хотів призначити директором АОЗ Олександру Устінову замість Марини Безрукової.