Агенція оборонних закупівель прокоментувала закупівлю партії протитанкових мін виробництва середини минулого століття

Згаданий у медіа рік виробництва мін 1941+ не є середнім показником у цій партії мін відповідно до контракту, а лише нижчою межею, запевнили в АОЗ.

Контракт на закупівлю партії протитанкових мін, про який написала низка медіа, був укладений без фінансових зобов`язань, коштів за ці міни сплачено не було.

Про це повідомила пресслужба Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

“Згідно з умовами самого контракту, це відбудеться лише за умов успішного проходження технічної інспекції всіх виробів, включно з полігонними випробуваннями”, - наголосили в АОЗ.

Агенція зауважила, що рішення щодо закупівлі цих мін є стратегічним для забезпечення потреб ЗСУ, оскільки в таких мінах є велика потреба, а виробництво не здатне її задовольнити.

“Згаданий у медіа рік виробництва мін 1941+ НЕ є середнім показником у цій партії мін відповідно до контракту, а лише нижчою межею”, - запевнили в АОЗ.

Вказані протитанкові міни знаходяться на оборонному складі країни НАТО, стоять на озброєнні та щорічно проходять регламентні перевірки. Також АОЗ отримало б можливість контрактувати іншу номенклатуру, яка знаходиться на цих складах.

В Агенції також наголосили, що остаточна ціна контракту може бути переглянута в сторону зменшення після проведення інспекції та випробувань товару.

“У підсумку, у випадку успішного проведення повторної інспекції та випробувань, за умов сплати 10% авансу цей контракт дозволить у лічені тижні гарантовано забезпечити потреби ЗСУ в протитанкових мінах. Адже йдеться про можливість поставити обсяги, що у 2-3 рази перевищують актуальні спроможності виробництва”, - підсумували в Агенції.