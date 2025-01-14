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МВС: рідні зниклих безвісти за особливих обставин зможуть отримати відстрочку від мобілізації

Відповідну постанову прийняв Кабмін.

МВС: рідні зниклих безвісти за особливих обставин зможуть отримати відстрочку від мобілізації
Засідання Кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Відтепер рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. 

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Відповідну постанову, що усунула юридичну колізію, прийняв Кабмін.

У МВС зазначили, що раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Але правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. 

«Натомість, рідним потрібно буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти», - наголосили у відомстві і розмістили на своєму сайті алгоритм дій для отримання такого витягу з Реєстру.

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