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Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини

Один мирний мешканець отримав поранення.

Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини
Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 14 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 65 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 103 вибухи. 

Зокрема, по Великописарівській громаді вдарили дронами, КАБами, мінометами та ракетами з вертольоту, внаслідок пошкоджено приватний будинок.

Середино-Будську громаду атакували мінометами, КАБами, артилерією та дронами, поранена цивільна особа, пошкоджено два автомобілі та приватне домоволодіння.

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По Краснопільській громаді росіяни завдали ударів дронами та з СПГ.

Миропільську громаду атакували РСЗВ та дроном.

Також дронами загарбники вдарили по Есманьській, Хутір-Михайлівській, Хотінській, Білопільській, Новослобідській та Шалигинській громадам.

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