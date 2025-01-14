Кожен наступний рівень включає всі вимоги попередніх та потребує проходження відповідного навчання з демонстрацією практичних навичок.

Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів БпЛА, яка складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

В Міноборони розповіли, що перший рівень БКР І призначений для керування мікро- та міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F та G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками.

Другий рівень БКР ІІ додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1 500 метрів. Оператори мають вміти працювати з радіолокаційними станціями та планувати польоти з урахуванням вітру на різних висотах.

Рівень БКР ІІІ відкриває доступ до керування тактичними БпЛА на висоті до 5 500 метрів у всьому повітряному просторі, крім класу А. Оператор має керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а також виконувати зліт і посадку на різних аеродромах.

Останній рівень, БКР IV, надає право керувати оперативними та стратегічними БПЛА ІІІ класу у будь-якому повітряному просторі та за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи із супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом.

При цьому кожен наступний рівень включає всі вимоги попередніх та потребує проходження відповідного навчання з демонстрацією практичних навичок.

В Міноборони зауважили, що для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен рівень БКР IV, незалежно від розміру дрона.