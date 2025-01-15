Туск: Польща уже підготувала 46-ий пакет допомоги Україні

Польща уже підготувала для України 46-ий пакет допомоги.
Про це повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск на пресконференції з Володимиром Зеленським.
За словами Туска, йдеться про допомогу у розмірі понад 200 млн євро. Глава уряду сказав, що постачання почнуться найближчим часом, подробиць не озвучив, зазначивши, що про такі речі треба «говорити якомога менше, а робити якомога більше».
- 15 січня з візитом у Польщі перебуває українська делегація на чолові з Володимиром Зеленським.
- За підсумками зустрічі Зеленський і Дуда підписали спільну заяву.
- Також відбулася зустріч президентів України і Польщі.