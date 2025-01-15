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Туск: Польща уже підготувала 46-ий пакет допомоги Україні

Постачання почнуться найближчим часом.

Туск: Польща уже підготувала 46-ий пакет допомоги Україні
глава уряду Польщі Дональд Туск
Фото: ОПУ

Польща уже підготувала для України 46-ий пакет допомоги.

Про це повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск на пресконференції з Володимиром Зеленським.

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За словами Туска, йдеться про допомогу у розмірі понад 200 млн євро. Глава уряду сказав, що постачання почнуться найближчим часом, подробиць не озвучив, зазначивши, що про такі речі треба  «говорити якомога менше, а робити якомога більше».

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