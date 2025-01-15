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Туск: будемо допомагати Україні, але і пильнувати власні інтереси

Полський прем'єр висловив вдячність за дії в напрямку розв'язання питань Волинської трагедії. 

Туск: будемо допомагати Україні, але і пильнувати власні інтереси
Володимир Зеленський та Дональд Туск
Фото: скріншот

Український президент Володимир Зеленський обговорив у Варшаві з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском приєднання України до ЄС. Про це Туск сказав на пресконференції з нагоди візиту Зеленського до Варшави. Поїздка відбулася незадовго після того, як Польща перебрала на себе головування в ЄС.

Вони обговорили суперечливі питання, щодо яких треба дійти консенсусу. Євросоюз є спільнотою безпеки, але і спільнотою інтересів, вважає голова польського уряду.

"І в цій спільноті кожен має подбати про свої інтереси. І ми будемо допомагати Україні, але і пильнувати власні інтереси. І це є зрозумілим для обох сторін. Дуже дякую, пане президенте, за цю декларацію, що ми будемо разом співпрацювати, і польські фірми будуть брати участь у відбудові України", – сказав Туск. 

Він запевнив, що не дозволить нікому в Польщі маніпулювати темою Волинської трагедії в політичних інтересах. Але польським родинам важливо гідно поховати своїх близьких, які стали жертвами трагедії. Туск вважає, що між країнами нарешті почався нормальний діалог з цього питання, і він висловив вдячність за те, що Україна знайшла сили і час зайнятися цим питанням. 

Польський прем'єр висловив готовність прийняти у Польщі третій саміт щодо відбудови України. 

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