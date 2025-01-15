У Грузії побили експрем'єра країни Георгія Гахарію

У нього діагностували перелом носа та струс мозку.

У грузинському Батумі в готелі "Шератон" напали на експрем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ країни та засновника партії "За Грузію" Георгія Гахарію.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Після інциденту Гахарію доставили до місцевої клініки, де йому надали медичну допомогу та провели первинні обстеження.

Редактор видання "Гірські новини" Гела Мтивлішвілі, який став очевидцем інциденту, розповів у фейсбуці, що напад скоїв "депутат нелегітимного парламенту російського режиму" Дмитро Самхарадзе, заступник міністра економіки Аджарії Георгій Манвелідзе та інші.

Пізніше один із лікарів батумської клініки повідомив, що у Георгія Гахарія перелом носа та струс мозку. Він пройшов медичне обстеження, а потім залишив клініку за власним бажанням.

Зазначається, що МВС розпочало розслідування за фактом нападу.

Також про напад повідомив і журналіст Звіад Корідзе. За його словами, він прибув до Батумі для висвітлення судового процесу над засновницею інформаційних видань "Батумелебі" та "Нетгазеті" Мзією Амаглобелі. Журналіст перебував у тому ж готелі і, як він стверджує, отримав удар по голові.