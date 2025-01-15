Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
ГоловнаСвіт

У Грузії побили експрем'єра країни Георгія Гахарію

У нього діагностували перелом носа та струс мозку.

У Грузії побили експрем'єра країни Георгія Гахарію
Експрем'єрміністр Грузії Георгій Гахарія
Фото: gov.ge

У грузинському Батумі в готелі "Шератон" напали на експрем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ країни та засновника партії "За Грузію" Георгія Гахарію.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Після інциденту Гахарію доставили до місцевої клініки, де йому надали медичну допомогу та провели первинні обстеження.

Редактор видання "Гірські новини" Гела Мтивлішвілі, який став очевидцем інциденту, розповів у фейсбуці, що напад скоїв "депутат нелегітимного парламенту російського режиму" Дмитро Самхарадзе, заступник міністра економіки Аджарії Георгій Манвелідзе та інші.

Пізніше один із лікарів батумської клініки повідомив, що у Георгія Гахарія перелом носа та струс мозку. Він пройшов медичне обстеження, а потім залишив клініку за власним бажанням.

Зазначається, що МВС розпочало розслідування за фактом нападу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також про напад повідомив і журналіст Звіад Корідзе. За його словами, він прибув до Батумі для висвітлення судового процесу над засновницею інформаційних видань "Батумелебі" та "Нетгазеті" Мзією Амаглобелі. Журналіст перебував у тому ж готелі і, як він стверджує, отримав удар по голові.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies