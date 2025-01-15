Куба звільнить понад 550 ув'язнених після виключення країни зі списку терористів США

Зокрема йдеться про учасників антиурядових протестах у липні 2021 року, викликаних відключеннями електроенергії та різким зростанням цін на продукти харчування

Куба звільнить 553 ув'язнених у відповідь на виключення Вашингтоном комуністичної країни зі списку спонсорів тероризму, пише France24.

Білий дім заявив, що президент Джо Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в одному зі своїх останніх офіційних актів перед завершенням президентства демократа.

Водночас обраний президент Дональд Трамп, ймовірно, скасує цей крок. Республіканець відновив статус Куби як терористичної країни під свого першого терміну повноважень у 2021 році.

“Оцінювання завершили, і ми не маємо інформації, яка підтверджує статус Куби як держави-спонсора тероризму”, ‒ повідомив журналістам високопосадовець адміністрації Байдена.

Угоду досягнули за підтримки Католицької церкви.

Члени сімей заарештованих протестувальників привітали цю новину. Зокрема йдеться про учасників антиурядових протестах у липні 2021 року, викликаних відключеннями електроенергії та різким зростанням цін на продукти харчування.

Тоді одна людина загинула і десятки зазнали поранень. Згідно з офіційними даними Куби, близько 500 осіб засудили до позбавлення волі на строк до 25 років за участь, але правозахисні організації та посольство США кажуть, що ця цифра ближча до 1000. Кількох осіб вже звільнили після відбуття покарання. В організації протестів Гавана звинуватила Вашингтон.