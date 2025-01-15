Ендрю Тейта випустили з-під домашнього арешту

Натомість його помістили під судовий контроль, тобто чоловік може подорожувати Румунією.

Румунський суд звільнив з-під домашнього арешту скандального інтернет-інфлюєнсера Ендрю Тейта, який очікує результатів кримінального розслідування. Про це пише BBC з посиланням на його представника.

Натомість його помістили під судовий контроль, тобто Тейт може подорожувати Румунією “при дотриманні необхідних правових умов”.

38-річному Тейту пред'явили обвинувачення у торгівлі неповнолітніми, статевому зв'язку з неповнолітньою та відмиванні грошей, так само як його брату Трістану. Обидва відкинули звинувачення.

Тейт потрапив під домашній арешт у серпні, коли прокурори розпочали друге кримінальне розслідування проти нього та Трістана Тейта. У грудні Апеляційний суд у Бухаресті вдруге повернув прокурорам першу, окрему справу проти братів, зазначивши, що вона не може продовжуватись у його нинішньому вигляді.

У цій справі Ендрю та Трістан Тейт обвинувачувалися у торгівлі людьми та створенні організованої групи для сексуальної експлуатації жінок.

Вони також заперечують обвинувачення у згвалтуванні та торгівлі людьми, висунуті проти них у Великій Британії, де поліція домагається їх екстрадиції, як громадян з подвійним громадянством ‒ Сполученого Королівства та США.

Суддя у Бухаресті раніше заявив, що запит про екстрадицію розглянуть після завершення справи у Румунії.

Братів також звинувачували в ухиленні від сплати податків у Британії. Минулого місяця британський суд ухвалив, що поліція може конфіскувати у них понад 2 млн фунтів стерлінгів (2,4 млн доларів США) за несплату податку з 21 млн фунтів стерлінгів доходу від їхнього онлайн-бізнесу.

За словами Ендрю Тейта, рішення було “несправедливим”, він назвав його “скоординованою атакою”.