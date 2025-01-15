Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаСвіт

Ендрю Тейта випустили з-під домашнього арешту

Натомість його помістили під судовий контроль, тобто чоловік може подорожувати Румунією.

Ендрю Тейта випустили з-під домашнього арешту
Ендрю Тейт
Фото: EPA/UPG

Румунський суд звільнив з-під домашнього арешту скандального інтернет-інфлюєнсера Ендрю Тейта, який очікує результатів кримінального розслідування. Про це пише BBC з посиланням на його представника.

Натомість його помістили під судовий контроль, тобто Тейт може подорожувати Румунією “при дотриманні необхідних правових умов”.

38-річному Тейту пред'явили обвинувачення у торгівлі неповнолітніми, статевому зв'язку з неповнолітньою та відмиванні грошей, так само як його брату Трістану. Обидва відкинули звинувачення.

Тейт потрапив під домашній арешт у серпні, коли прокурори розпочали друге кримінальне розслідування проти нього та Трістана Тейта. У грудні Апеляційний суд у Бухаресті вдруге повернув прокурорам першу, окрему справу проти братів, зазначивши, що вона не може продовжуватись у його нинішньому вигляді.

У цій справі Ендрю та Трістан Тейт обвинувачувалися у торгівлі людьми та створенні організованої групи для сексуальної експлуатації жінок.

Вони також заперечують обвинувачення у згвалтуванні та торгівлі людьми, висунуті проти них у Великій Британії, де поліція домагається їх екстрадиції, як громадян з подвійним громадянством ‒ Сполученого Королівства та США.

Суддя у Бухаресті раніше заявив, що запит про екстрадицію розглянуть після завершення справи у Румунії.

Support LB.ua

Братів також звинувачували в ухиленні від сплати податків у Британії. Минулого місяця британський суд ухвалив, що поліція може конфіскувати у них понад 2 млн фунтів стерлінгів (2,4 млн доларів США) за несплату податку з 21 млн фунтів стерлінгів доходу від їхнього онлайн-бізнесу.

За словами Ендрю Тейта, рішення було “несправедливим”, він назвав його “скоординованою атакою”. 

  • Тейт називає себе жінконенависником і раніше був забанений у соціальних мережах за висловлення цих поглядів.
  • Колишній кікбоксер має мільйони підписників в Інтернеті і вже кілька років живе в Румунії, а до цього мешкав у Великій Британії.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies