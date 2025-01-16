ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає План гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні.

Про таке написав у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який обговорив реалізацію цього плану із заступником Генсека ООН з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Говорили також про діючі та нові програми підтримки. Зокрема, звернув увагу на такі пріоритетні проєкти як забезпечення питною водою громад на півдні України, розмінування, альтернативні джерела тепла й енергії, відновлення житла й будівництво укриттів, програми для розвитку бізнесу", – написав Шмигаль.

За його словами, Україна очікує, що всі програми допомоги для українців будуть продовжені, а також розраховує на вагомий внесок ООН у гуманітарне розмінування нашої держави цього року, зокрема шляхом започаткування нових програм і проєктів.

"Подякував за гуманітарні програми, спрямовані на підтримку переселенців і проходження зимового періоду, реалізовані спільно з Урядом України. На проходження цього опалювального сезону ООН передбачив залучення 492 млн доларів", – уточнив очільник українського уряду.

У 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.