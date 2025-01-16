Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
ГоловнаПолітика

ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році

Це передбачає план, затверджений організацією.

ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році
Денис Шмигаль із заступником Генсека ООН Томом Флетчером та комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає План гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні.

Про таке написав у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який обговорив реалізацію цього плану із заступником Генсека ООН з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Говорили також про діючі та нові програми підтримки. Зокрема, звернув увагу на такі пріоритетні проєкти як забезпечення питною водою громад на півдні України, розмінування, альтернативні джерела тепла й енергії, відновлення житла й будівництво укриттів, програми для розвитку бізнесу", – написав Шмигаль.

За його словами, Україна очікує, що всі програми допомоги для українців будуть продовжені, а також розраховує на вагомий внесок ООН у гуманітарне розмінування нашої держави цього року, зокрема шляхом започаткування нових програм і проєктів.

"Подякував за гуманітарні програми, спрямовані на підтримку переселенців і проходження зимового періоду, реалізовані спільно з Урядом України. На проходження цього опалювального сезону ООН передбачив залучення 492 млн доларів", – уточнив очільник українського уряду. 

У 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.

  • У листопаді Шмигаль повідомив, що Всесвітня продовольча програма ООН виділить понад $2 мільярди на підтримку України до 2027 року. 
  • Місяцем раніше ООН виділив 20 млн доларів для українських біженців, зокрема на облаштування місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішньо переміщених осіб.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies