Шмигаль і спікерка парламенту Латвії обговорили підтримку української «оборонки»

Також під час зустрічі ішлося про створення між Україною і країнами Балтії транспортного коридору.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із представниками Саейми Латвії на чолі зі спікеркою Дайгою Міерінею.

За словами Шмигаля, говорили про підтримку оборонно-промислового комплексу України за «данською моделлю» ті продовження програм навчання українських військових. Наша держава уже отримала від Латвії військову допомогу на понад 501 млн євро.

«Скоординували наші подальші зусилля в напрямку посилення санкцій проти Росії. Наголосив на важливості обмежень проти ядерної галузі РФ та на подальшій протидії російському «тіньовому флоту». Вдячний Латвії за активну підтримку цієї ініціативи. Обговорили питання створення між Україною та країнами Балтії надійного та економічно ефективного транспортного коридору. Впевнений, що повноцінний початок функціонування «Rail Baltica» відкриє нові можливості у цій сфері», - зазначив глава українського уряду.

Шмигаль додав, що латвійські парламентарі вкотре запевнили - Латвія продовжить підтримувати Україну, зокрема на шляху до ЄС і НАТО.