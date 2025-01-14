Шукають управителів для арештованої нафтобази на Вінничині та санаторію у Одесі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило нові конкурси з відбору управителів. Цього разу на Prozorro опубліковано оголошення щодо нафтобази у Вінницькій області та санаторію в Одесі.

Як йдеться у повідомленні АРМА, обидва арештовані активи було передано в управління Агентства ухвалами Печерського районного суду м. Києва.

Нафтобаза у Вінницькій області включає комплекс нерухомого майна з резервуарами, трубопроводом, наземною станцією для заправлення, чотирьохрукавною паливо-роздавальною колонкою та автомобілем МАЗ. В умовах воєнного стану такі об'єкти мають стратегічне значення для забезпечення енергетичної безпеки та безперебійного постачання пального.

Також оголошено конкурс на управителя Медично-реабілітаційного центру клінічного санаторію ім. Горького в м. Одеса. Санаторій має багаторічний досвід у наданні санаторно-курортного лікування і реабілітації та розташований у курортній зоні міста. Крім того, на території санаторію розташовані три свердловини з мінеральною водою.

У Агентстві зазначили, що наразі в управлінні відомства перебувають обʼєкти санаторно-курортного призначення. І для ефективного використання цих об'єктів розробили законопроект № 11009, який передбачає можливість передачі таких арештованих активів для проведення реабілітації українських військових та ветеранів війни.

Вчора Агентство оголосило конкурс на пошук управителя для арештованої нерухомості Віктора Медведчука: трьох квартир, житлового та нежитлового будинків і земельної ділянки.