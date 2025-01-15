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Померла зв’язкова УПА Ангелина «Орися» Паламар

У 2024 році жінка відсвяткувала 100-літній ювілей.

Померла зв’язкова УПА Ангелина «Орися» Паламар
зв’язкова УПА Ангелина Паламар

Відійшла у вічність зв’язкова Української повстанської армії Ангелина Паламар.

Про це повідомив очільник української розвідки Кирило Буданов.

За його словами, Росія завдала родині зв’язкової багато лиха. Так, чекісти вбили батька і брата Ангелини на подвірʼї їхнього будинку. Коли вона у 15 років приєдналася до лав УПА, згодом (через два роки) одна односельчанка зрадила жінку і окупанти схопили розвідницю.

Зв’язкову УПА засудили до 10 років таборів та 5 років заслання. Розвідка повідомляла, що жінка попри усі випробування не видала побратимів та посестер і залишилася вірною справі боротьби за українську незалежність.

«Ангелина Омелянівна пройшла крізь жорна більшовицьких катівень — півтора десятка років провела в таборах каральної російсько-радянської системи. Вистояла, зберегла у серці віру в Україну і любов до неї, побачила відновлення незалежності держави, за яку боролась,  виховала дітей і онуків», - розповів Буданов.

Він додав, що у 2024 році Паламар відсвяткувала 100-літній ювілей, і керівник ГУР тоді нагородив її символічною медаллю «Україна — понад усе!».

  • У серпні 2022 року у Львові померла остання зв’язкова Шухевича Дарка Гусяк, яка відбула 25 років в'язниці за свою націоналістичну діяльність. Того ж року у листопаді не стало політв'язня і сина командувача УПА Юрія Шухевича.
  • У травні 2023 у Львові провели в останню путь зв’язкову командирів УПА Катерину Щербу.
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