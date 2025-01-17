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Судитимуть правоохоронця, який переправляв військовозобов'язаних чоловіків на надувних човнах черех Прут

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Судитимуть правоохоронця, який переправляв військовозобов'язаних чоловіків на надувних човнах черех Прут
Фото: З відкритих джерел

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця, який допомагав чоловікам нелегально покинути Україну на надувних човнах через річку Прут. Справу скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Підозрюваний оцінював свої "послуги" у $4,6 тис. з однієї особи. До свого бізнесу правоохоронець залучав місцевих жителів, які добре знали місцевість і не викликали підозр.

Обвинувачений підвозив військовозобов’язаних до місця незаконного переправлення біля річки Прут, де їх зустрічали люди, які переправляли їх на човнах на протилежний берег.

Під час одного з переправлянь групу виявили та затримали прикордонники.

Організатора схеми було звільнено зі служби. Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

  • Раніше у Державному бюро розслідувань повідомили, що за рік було викрито 120 посадовців на незаконному переправленні громадян через кордон.
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